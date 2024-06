Chi è Massimiliano Scaglia

Quale è il ruolo di Massimiliano Scaglia alla Juventus?

Tanti cambiamenti in seno alla, sia in campo che a livello dirigenziale, ma anche qualche meritata conferma. Tra questa entra di diritto la rinnovata fiducia a Massimiliano Scaglia , destinato a rappresentare un tassello importante anche in chiave futura.Massimiliano Scaglia è un ex calciatore, nato a Torino il 21 maggio 1977, che in carriera ha speso i suoi anni da giocatore a cavallo tra la Lega Pro e la Serie B, dal 1996 al 2016, vestendo le maglie di Alessandria, Ancona, Fiorentina, Bari, Treviso, Gallipoli, Verona e Pro Vercelli. Terminata la carriera ha poi intrapreso il percorso per diventare dirigente: nel gennaio del 2016 è stato scelto come responsabile del settore giovanile della Pro Vercelli mentre dopo un anno e mezzo - con tanto di qualificato da direttore sportivo acquisita - è stato messo sotto contratto dalla Juventus, a partire dall'estate del 2017, in qualità direttore sportivo del settore giovanile.Massimiliano Scaglia è stato pienamente confermato dalla Juventus e il rapporto professionale inaugurato il 29 giugno 2017 è destinato a trovare continuità a medio-lungo termine. La Juve ripone massima fiducia nel 47enne che, nel frattempo, non ha ceduto alle lusinghe di tanti club che si erano interessati a lui. Per lui è infatti pronto un incarico da direttore sportivo dell'Under 19 bianconera, nella prossima stagione guidata da Francesco Magnanelli.