Chi è Malik Tillmann

Il passaggio ai Rangers

Il PSV

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il contratto di Tillman

La Juventus debutterà in Champions League il prossimo 17 settembre andando ad affrontare il PSV Eindhoven. Per gli uomini di mercato del club bianconero, capitanati da Cristiano Giuntoli, sarà l'occasione per vedere all'opera Ricardo Pepi , ma non solo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nel mirino della Juve è finito anche, altro calciatore che fa parte della rosa del club olandese.Malik Tillman è un centrocampista statunitense, ma nato in Germania e quindi in possesso di passaporto tedesco. Classe 2002 è cresciuto, calcisticamente parlando, nel settore giovanile del Bayern Monaco, club con cui ha debuttato in prima squadra il 25 agosto 2021 in occasione dell'incontro di DFB-Pokal vinto 12-0 contro il Bremer. Dopo aver debuttato anche in Bundesliga e in Champions League, Tillman ha lasciato Monaco di Baviera per maturare esperienza.Il Bayern l'ha ceduto in prestito ainell'estate del 2022. In Scozia vi è rimasto per una sola stagione mettendo a referto 12 goal e 5 assist in 43 presenze complessive.Completata la stagione in Scozia, rinnova il suo contratto con il Bayern prima di essere ceduto, in prestito con diritto di riscatto, al. Al primo anno in Olanda si rivela da subito un valore aggiunto, mettendo insieme la bellezza di 9 goal e 11 assist in campionato. Un bottino determinante nella conquista del titolo. Dopo una stagione di altissimo profilo, il PSV esercita l'opzione di riscatto e lo acquisisce a titolo definitivo.È un trequartista di piede destro che all'occorrenza può agire anche da falso nove svariando su tutto il fronte d'attacco. Dotato di una grande cifra tecnica, abbina un buon fiuto del goal ad una spiccata propensione per l'assist.Dopo essere stato riscatto dal PSV nell'estate del 2024, Tillman ha sottoscritto un contratto che lo legherà al PSV fino al 30 giugno 2028.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui