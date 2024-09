Chi è Ricardo Pepi

L'arrivo in Europa



Secondo quanto riferito da Tuttosport, laseguirà con attenzione l'amichevole tra Stati Uniti e Canada per monitorare le prestazioni di Jonathan David, ma non solo. Nel mirino bianconero, oltre alla punta canadese, sarebbe finito anche l'attaccante statunitense. Calciatore che la Juve avrà modo di sfidare tra pochi giorni nella prima notte di Champions League.Ricardo Pepi è un attaccante statunitense, di origini messicane, nato a El Paso il 9 gennaio 2003. Cresciuto all'interno del settore giovanile dei Dallas FC, debutta con il club affiliato del North Texas (nella terza divisione statunitense) prima di esordiere con la prima squadra di Dallas nel 2019. E' diventato il più giovane giocatore a marcare una tripletta nella storia della MLS nella sfida contro i Los Angeles Galaxy nel 2022.

A gennaio del 2022 lascia gli Stati Uniti e approda in Bundesliga, dove ad accoglierlo per la sua prima avventura nel Vecchio Continente c'è l'Augusta. Con i tedeschi gioca appena 16 partite nel giro di un anno, prima di essere ceduto in prestito al Groningen, in Olanda. Il suo impatto in Eredivisie è di grande livello e chiude la sua prima stagione in massima serie orange con 12 goal realizzati in 29 partite.



Il passaggio al PSV

La sua stagione d'esordio in Olanda attira le attenzioni del PSV che nell'estate del 2023 lo ingaggia a titolo definitivo. Con il club di Eindhoven vince campionato e Supercoppa al primo tentativo.



I numeri di Pepi col PSV

44 presenze

10 goal

3 assist





La Nazionale USA





Entrato nel giro della Nazionale a stelle e strisce a soli 18 anni, Pepi ha giocato 28 partite con la maglia del suo Paese mettendo a referto 10 goal.



Ruolo e caratteristiche

Il contratto di Pepi con il PSV

Pepi ricopre il ruolo di punta centrale. Ben strutturato fisicamente è un uomo d'area che fa del fiuto per il goal uno dei suoi tratti distintivi.Ricardo Pepi è legato al PSV da un contratto valido fino al 30 giugno 2028.