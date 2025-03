Rinnovi, mercato, allenatore: Juventus, perché è tutto bloccato?

Futuro Thiago Motta, la situazione

Mercato fermo in attesa di risposte

Programmazione a rischio senza Champions

In casa Juventus regna l’incertezza. Rinnovi, mercato e futuro dell’allenatore sono tutti aspetti ancora in sospeso, con chi tiene le redini del club che ha deciso di valutare ogni dettaglio prima di prendere decisioni definitive. Il motivo principale di questa situazione è legato all’andamento della stagione e, in particolare, alla qualificazione in, fattore che potrebbe cambiare radicalmente la programmazione per il futuro.La partecipazione alla massima competizione europea garantirebbe risorse economiche fondamentali per investire sul mercato e confermare alcune pedine chiave della squadra. Al contrario, l’assenza dalla Champions costringerebbe il club a rivedere strategie e obiettivi, con possibili sacrifici sia tra i giocatori che nello staff tecnico. Per questo motivo, in questo momento alla Juventus nessuno è sicuro del proprio futuro: calciatori, allenatore e persino la dirigenza sono sotto attenta valutazione.Uno dei nodi principali riguarda l’allenatore. Thiago Motta è ancora in attesa di certezze. La fiducia nei suoi confronti esiste e viene ribadita negli ultimi giorni, ma è a tempo e legata ai risultati delle prossime partite, a partire dalla delicata sfida contro il Genoa. Solo dopo questa gara la società potrebbe decidere se affondare il colpo e definire il nuovo corso tecnico o se prendere ulteriore tempo per valutare altre alternative.Anche il mercato è bloccato. I bianconeri vogliono capire su quali giocatori puntare per la prossima stagione, ma senza sapere se ci sarà la Champions League è difficile fare mosse concrete. Alcuni rinnovi, che sembravano vicini, sono stati congelati proprio per questa ragione . Stesso discorso per eventuali acquisti: la Juventus ha individuato profili interessanti, ma l’investimento dipenderà dalle risorse disponibili a fine stagione.L’eventualità di non qualificarsi alla Champions League rappresenta un ostacolo significativo per la programmazione della Juventus. Senza gli introiti garantiti dalla competizione, il club dovrà rivedere piani e strategie, con la possibilità di dover rinunciare a obiettivi ambiziosi. È per questo che ogni decisione è stata momentaneamente congelata: il futuro dipende dai risultati sul campo.In questo momento, dunque, tutto è in bilico. La Juventus ha bisogno di certezze e l’unico modo per ottenerle è concludere al meglio la stagione. Solo allora si potranno prendere decisioni definitive su rinnovi, mercato e allenatore.Di tutto questo abbiamo parlato in live.