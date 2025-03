Parlano tutti, pure Delneri e Fagioli. Ma chi difende questa Juventus?

Redazione Calciomercato

Ma non doveva essere una pausa? Figuriamoci. Alla fine, nei due giorni più "normali" degli ultimi quindici, continuano ad arrivare schiaffi, notizie contrastanti su incontri e sulla strada che sembra dritta verso la risalita, poi gli scivoloni, i post evitabili, le fughe di mercato.Sono domande legittime, e legittimamente non troveranno una risposta. Ci limitiamo a dare giusto une ovviamente non richiesto: quando si ha paura della tempesta che incombe e il timore è addirittura di un naufragio, ci sono solitamente sempre due o tre azioni-chiave da compiere.

Sensazioni realmente, che danno ulteriore scoramento perché in fondo al tunnel, ecco, la luce proprio non si vede. E non aiutano le voci più recenti. Come quella che vorrebbe Federico Gatti a Napoli, o comunque il Napoli pronto ad approfittare delle titubanze di Motta e della società sul rinnovo; come le parole di Nicolò Fagioli al Corriere dello Sport . "Tu quoque"! Proprio lui. Protetto e amato, soprattutto quando bisogna proteggere e amare, cioè nel momento più complicato.E in più, sì, di tanto in tanto tornano le interviste a, ci sono le parole di, il revisionismo storico su giocatori che hanno fallito e che magari hanno trovato una luce altrove, tale da irradiarsi persino nel buio bianconero. E' il gioco delle parti, ma c'è una parte che evidentemente soffre tantissimo.Non di certo il suo capitano, che con un post ha scatenato ulteriormente i tifosi : era una pubblicità, si è trasformato in un boomerang.Torniamo al punto di molte partenze: è una fragilità che non può appartenere a questo club. Tutti girano il coltello nelle piaghe della Signora, con estremo gusto, perché quando cade il più grosso fa sempre più rumore.