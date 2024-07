Chi è Adeyemi, l'obiettivo della Juventus

Dal Salisburgo al Dortmund

Caratteristiche

34 presenze

5 goal

2 assist

dribbling a partita: (bundesliga): 0,9

% dribbing riusciti: (bundesliga) 36%

Dei tanti nomi accostati alla Juventus per rinforzare il reparto degli esterni offensivi, alla fine , il club bianconero ha deciso di puntare con forza su Karim Adeyemi . Il giocatore del Borussia Dortmund è nei radar di Cristiano Giuntoli da tempo e i prossimi giorni possono essere decisivi per capire se si concretizzerà questa operazione. Ma chi è Adeyemi? E perché la Juventus ha deciso di puntare su di lui?Adeyemi è nato a Monaco di Baviera il 18 gennaio 2002. Ha compiuto quindi 22 anni qualche mese fa. Alto 1 e 80, di piede sinistro, Adeyemi è cresciuto nelle giovanili del TSV Forstenried e del Bayern Monaco prima di lasciare la Germania per trasferirsi in Austria, al Salisburgo. Un club che negli ultimi anni ha lanciato tanti grandi giocatori.Il tedesco, appena arrivato a Salisbugo è stato subito girato in prestito al Liefering (società vicina alla Red Bull che milita nella serie B austriaca) dov'è rimasto per un anno e mezzo. Nell'ultima stagione in Austria (2021/2022) è riuscito a segnare 22 gol, di cui tre in Champions League. Numeri che hanno aumentato l'interesse per Adeyemi, che ha fatto il salto tornando in Bundesliga ma al Borussia Dortmund. Con il Dortmund, in due stagioni ha segnato 14 gol in 66 presenze fornendo anche 8 assist.Adeyemi si contraddistingue per la rapidità con la palla e la velocità. E' un giocatore che si esalta negli spazi e quando può correre con o senza la palla. Bravo nel dribbling; è un giocatore che ama l'uno contro uno soprattutto sfruttando la sua rapidità e la sua capacità di portare la palla anche in progressione.