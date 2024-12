Georges Mikautadze, la carriera



George Mikautadze, la Nazionale



Georges Mikautadze, le caratteristiche

Georgesè il nuovo nome accostato alla Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Qualora ovviamente il recupero di Arek Milik presentasse qualche altro intoppo. Oggi Tuttosport ha accostato il giocatore del Lione alla Juventus ( QUI i dettagli). Ma chi è l'ultimo nome accostato alla Juventus per la sessione invernale di calciomercato?Calciatore francese naturalizzato georgiano (con passaporto francese, per questo potrebbe approdare a Torino), nato il 31 ottobre 2000. Cresciuto nei settori giovanili di Olympique Lione e Saint-Priest. Nel 2017 approda al Metz dove esordisce in prima squadra il 7 dicembre 2019 nella sconfitta per 4-1 contro il Nizza. Nell'agosto 2023 viene ceduto all'Ajax, ma dopo appena un semestre deludente fa ritorno al Metz. Nell'estate 2024 viene comprato dall'Olympique Lione e firma un contratto quinquennale.Veste la maglia della Georgia dal marzo 2021 esordendo nella gara contro la Svezia al minuto 84' valida per le qualificazioni al Mondiale 2022. Autore inoltre del primo goal della storia della Georgia ad un Europeo di calcio, proprio nel 2024.Stiamo parlando di un attaccante atipico. Alto "soltanto" 176 centimetri. Tuttavia ha una struttura fisica notevole ed un'ottima tecnica. Questi aspetti lo rendono di difficile marcatura. Molto rapido nell'attacco alla profondità, in grado di creare scompiglio nelle difese avversarie. Questo fa di lui un attaccante completo ma soprattutto moderno. Abile anche nella difesa della palla. Caratteristiche differenti certo da quelle di Dusan Vlahovic, anche per questo Mikautadze è finito nel mirino della Juventus.





