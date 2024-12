Juventus, occhi su Georges Mikautadze



Juventus, i nomi per l'attacco

"Un attaccante? Stiamo aspettando l'evoluzione della situazione di. Lo stiamo aspettando. Se dovesse succedere un altro intoppo saremo vigili sul mercato" ha detto ieri sera dal Gran Gala del calcio AIC ai microfoni di Sky il direttore sportivo della Juventus Cristiano QUI le parole integrali). Ecco quindi che la dirigenza bianconera inizia a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante. Un nome che piace alla dirigenza bianconera sembra essere quello di Georgesdell'Olympique Lione.Il giocatore, come riferisce Tuttosport, era già stato sondato in estate quando poi ha scelto di trasferirsi dal Metz al Lione per 18,5 milioni di euro. Ora è il sostituto di un intoccabile come Lacazette e di conseguenza sta trovando poco spazio, ma quando lo trova si dimostra spesso decisivo. Il club francese inoltre ha la necessità di cedere quindi attorno ai 20 milioni di euro potrebbe accettare di far partire il giocatore che però non è il solo nella lista dei desideri di Giuntoli.Il primo nome della lista resta Joshuama ora sembra aver parlato con il nuovo tecnico del Manchester United e quindi la sua cessione a gennaio sembra difficile. Piacedel Rennes, ma i costi sono alti, discorso analogo perdell'Udinese. Patrickdell'Eintracht Francoforte invece sembra non essere in vendita. Tutto però dipende da...Arek Milik.





