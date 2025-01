Chi è Carney Chukwuemeka? L'ultimo nome sondato dalla Juventus

Getty Images



Chukwuemeka, le caratteristiche e quel paragone con Pogba

L'ultimo nome accostato alla Juventus per la sessione invernale di calciomercato ( come vi abbiamo raccontato QUI ) è quello di Carneydel Chelsea. Chi è e perchè potrebbe essere utile a Thiago Motta?Carney Chukwuemeka è un centrocampista, classe 2003, cresciuto nelle giovanili dell'Aston Villa, trasferitosi nell'estate 2022 al Chelsea per 18 milioni di euro. Il giocatore è nel giro della nazionale inglese U20, in presenza in U17. È nato in Austria, a Eisenstadt da una famiglia nigeriana. Ha un fratello maggiore che gioca nel Bellinzona. Nel Chelsea Chukwuemeka sta trovando poco spazio, sono 32 le partite giocate in tre anni. Per questo potrebbe partire.Alto 185 centimetri, dotato di grande fisicità e grande visione di gioco. Non ha grande confidenza con i goal ma è bravo nel servire i compagni. Nel corso degli anni è stato spesso accostato a Paul Pogba per le sue caratteristiche sia fisiche che tecniche. Ora è al Chelsea con cui non sta riuscendo ad incidere, ma per la Juvenuts potrebbe essere un'occasione ghiotta.





