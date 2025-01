Tuttosport - Juventus, Giuntoli sonda Chukwuemeka: l'intreccio di mercato

AFP via Getty Images



Juventus, Chukwuemeka: la condizione

Settimana scorsa blitz di Cristianoa Londra, questa è ormai storia nota. Non sono ancora noti però tutti i nomi sondati dal ds bianconero per rinforzare la "sua" Vecchia Signora. Tra questi, nel corso di un colloquio con ilsi sarebbe sondato anche il centrocampista. Il giocatore classe 2003, prodotto del vivaio dell'Aston Villa e approdato al Chelsea per 18 milioni di euro. Questo è quanto riferisce oggi Tuttosport. Ci sarebbe però uno scenario per cui questa trattativa potrebbe infiammarsi.

Il giocatore infatti potrebbe approdare a Torino soltanto in caso di cessione di un centrocampista. Uno tra Douglas Luiz e Nicolò Fagioli. Il brasiliano potrebbe partire soltanto in caso di offerta pari o superiore ai 45 milioni. Fagioli invece al momento la Juventus non aprirebbe al prestito. Si attende e si osservano i possibili scenari e sviluppi di calciomercato. Ma occhio anche quindi a Chukwuemeka.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui