Juve, nuovo aumento di capitale?

Il bilancio dellaal 30 giugno 2024 si è chiuso con una notevole perdita di 199 milioni di euro, per quanto i conti siano in miglioramento grazie alla generale razionalizzazione dei costi e al ritorno della prima squadra nelle coppe europee."La società - scrive oggi Calcio & Finanza - però ha iniziato un percorso di virtuosità economica che dovrebbe emergere dal bilancio di questa stagione, anche se, nonostante questi sforzi, non è da escludere l'ipotesi che per il club potrebbe essere necessario un altro, anche se non ingentissimo, aumento di capitale nella stagione 2025/26 dopo quello da 200 milioni concluso nei mesi scorsi".