Bilancio Juventus: da cosa dipende il miglioramento dei conti

Il rosso è ancora pesante - 199,2 milioni di euro -, ma ciò non significa che i conti dellanon siano migliorati nella stagione attuale. E il "merito" è sostanzialmente di due fattori principali: la generaledovuta soprattutto alle scelte prese in sede die il ritorno della prima squadra nelle, che "saltando" nella scorsa stagione hanno avuto come effetto, non a caso, un aumento della perdita "Nel presupposto di performance sportive in linea con quelle previste dal Piano (che sono coerenti con quelle medie degli esercizi precedenti) e in assenza di effetti straordinari, il cash-flow operativo dell’esercizio corrente è atteso essere significativamente migliore di quello dell’esercizio 2023/2024, anche per effetto del ritorno della Prima Squadra maschile alla partecipazione allae per la partecipazione alla(Mondiale per Club, ndr)", si legge nel comunicato ufficiale del club bianconero.Che poi aggiunge: "Alla data attuale – nel presupposto di performance sportive in linea con quelle previste a Piano e in assenza di eventi non ricorrenti – sia il risultato che il cash-flow operativi dell’esercizio 2024/2025 sono previsti nel range del, in miglioramento rilevante rispetto a quelli dell’esercizio 2023/2024, che è stato significativamente penalizzato dalla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alle competizioni UEFA e da costi non ricorrenti. Tale atteso miglioramento deriva peraltro non solo dal venir meno dei sopra citati effetti negativi – non ordinari – sui ricavi e sui costi, ma anche dal crescente impatto positivo derivante dalle incisive azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate sia nell’esercizio appena concluso che in quelli precedenti".In particolare, come appreso da Calcio & Finanza, le stime sull’impatto delsono ritenute particolarmente prudenziali, in attesa di novità dalla FIFA sul tema economico del torneo: tuttavia, la stima è che il grosso delle entrate possano rientrare nell’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2024, considerando che entro quella data si disputeranno le gare fino agli ottavi. Tra gli altri temi, inoltre, il club bianconero si attende anche un calo degli oneri finanziari, complice il calo dei tassi in particolare.





