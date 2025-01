CdS - Manchester City su Cambiaso: la reazione di Thiago Motta alla notizia, il retroscena

AFP via Getty Images

Oltre al "caso" Kolo Muani, l'altro grande tema che ha acceso il mercato della nelle ultime ore è quello che riguarda Andrea Cambiaso, cercato e voluto dal Manchester City già a gennaio. Il club inglese ha "promesso" una grande offerta all'orizzonte, sopra i 60 milioni di euro. Cifra che ovviamente fa vacillare la Juve che però, parte da una richiesta più elevata, ovvero 80 milioni di euro.

La reazione di Thiago Motta alla possibile cessione di Cambiaso

Le mosse del Manchester City

Ma come ha reagito Thiago Motta alla possibile partenza di Cambiaso? Lo racconta il Corriere dello Sport: "Tecnico e calciatore in estate avevano già parlato dell’eventualità di un trasferimentoCambiaso, all’epoca lusingato dall’interesse del Real Madrid, aveva risposto con altrettanta sincerità, promettendo la permanenza. Andrea non ha cambiato idea e, nel caso in cui la Juve decidesse di liberarlo per ragioni di bilancio, preferirebbe spostarsi a giugno e non in corsa".Saranno giorni molto delicati in casa Juve, perché la cessione o la permanenza di Cambiaso cambia totalmente gli scenari. Il Manchester City, deve valutare come procederei, out fino alla fine della stagione per la rottura del crociato. Se la dirigenza inglese riuscirà a trovare il rinforzo giusto a centrocampo senza una spesa eccessiva, allora potrebbe esserci anche un rilancio per Cambiaso nel mese di gennaio. In caso contrario, l'operazione potrebbe essere rimandata di qualche mese.