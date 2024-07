Juventibus, la puntata del 3 Luglio

La Juventus continua a essere attiva sul mercato, al di là di possibili frenate su alcuni obiettivi, lavorando costantemente per fornire ala migliore squadra possibile. Le notizie sono state numerose in casa Juventibus , con vari argomenti trattati nell'ultima puntata, inclusi interessanti retroscena di mercato.Ecco alcuni degli argomenti trattati oggi a casa– “Calafiori rimasto ultimo giapponese, ha tenuto vivo l’accordo con la Juventus. Finché la Juventus non ha detto: noi siamo fuori, oltre i 40 milioni noi siamo fuori”: questa la ricostruzione fatta da Luca Momblano sulla trattativa Calafiori e su quanto successo nelle ultime ore. Secondo Antonello Angelini, il budget previsto per il difensore del Bologna sarà dirottato per il forcing per Koopmeiners.– Avverte Momblano: “Giuntoli su Sancho è desto, ma guadagna uno sproposito e andrà fatto un mezzo capolavoro”. E sulla posizione di Thiago Motta: “Farebbe volentieri Chiesa out e Sancho in”. In questo contesto, il club esplora le possibilità e la fattibilità dell’affare: il Manchester United avrebbe aperto all’ipotesi di un prestito e questo può fare tutta la differenza del mondo.– Non solo le entrate: per tornare prepotentemente sul mercato, la Juventus deve vendere per liberare spazio in rosa e accumulare risorse. Qual è la lista dei calciatori in partenza? Milik, Kostic, McKennie, De Sciglio, Rugani. E Miretti? Racconta Momblano: “Thiago Motta lo vuole valutare e la Juventus non vorrebbe cederlo a titolo definitivo”. Discorso simile per Weah.