Juventibus, la puntata del 2 Luglio

La Juventus non si ferma né rallenta sul mercato; un'operazione dopo l'altra per cercare di mettere a disposizione di Thiago Motta la miglior squadra possibile. E le notizie non sono mancate a casa. Tanti temi emersi nella puntata odierna e anche alcuni retroscena di mercatoPuntata scoppiettante a casa Juventibus con tanti argomenti affrontati. Ecco di cosa si è parlato.Il sogno proibito di Giuntoli è, che il dirigente portò proprio al Napoli un'estate fa. Il papà si fa vivo spesso con Giuntoli, ma è una pista non praticabile, riferisce Luca Momblano. Per Antonio Conte infatti non esiste la possibilità di cederlo. Il giocatore però ha rifiutato la scorsa settimana una proposta da 5 milioni netti per il rinnovo con il Napoli. Il suo contratto scadrà nel 2027. Il piccolo sogno di Thiago Motta per l'attacco invece, aggiunge Momblano, è Kche il tecnico conosce bene. Si lavora per il vice Vlahovic e spuntano nomi, tra cui Maximilian Beier dell' Hoffenheim.Dopo ledirettamente dal giocatore, arrivano novità sul fronte Szczesny. Secondo Michele De Blasis infatti l'affare con l'Al Nassr è saltato per la volontà del club saudita che ha stoppato l'operazione. Negli ultimi giorni il polacco è stato accostato al Monza, un'opportunità che sta girando. Sul tema, Momblano racconta delanche se potrebbe non essere l'unico club di Premier che si è fatto avanti.Arrivano conferme suche la Juventus ormai ha in pugno e può chiudere definitivamente a stretto giro. Di questo ne ha parlato Giovanni Albanese: "Thuram chiuso senza contropartite, operazione solo cash. Si chiuderà intorno ai 20 milioni". Tra le contropartite proposte, Nonge era rimasto ultimo nome sul tavolo ma la Juve, ha chiosato Momblano, non era convinta di inserirlo nella trattativa. AUn tema che sarà centrale nei prossimi giorni è quello di Federico. Dopo l'eliminazione dell'Italia infatti si attendono novità sul suo futuro. La situazione degli esterni gira intorno a lui. Jadon Sancho è il primo obiettivo nella lista di Thiago Motta, riferisce Albanese. Su Chiesa invece "c'è l'interesse del Bayern Monaco e ci sono delle inglesi. In Premier, il giocatore è interessato alle due squadre di Manchester". Serve comunque l'ok di Scanavino per "svenderlo" a cifre basse perché poi andrebbe sostituito, aggiunge Angelini.La Juventus si ritroverà per iniziare la preparazione estiva il 10 luglio. E potrebbe esserci una sorpresa nel gruppo che comporrà la prima squadra. Ovvero l"Thiago Motta stravede per Savona, lo terrà con lui tutta la preparazione estiva, forse è pronto", ciò che ha raccontato Angelini. "Ha le caratteristiche di Calafiori, può fare il salto con Motta", le parole di Albanese.