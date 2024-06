Il cambio con Chiesa e il ruolo

Nel secondo tempo di Italia-Albania ha trovato spazio anche Andrea Cambiaso. L'esterno bianconero è entrato in campo al 77' al posto di Federico Chiesa, compagno di squadra proprio del neo entrato. Una prestazione senza sussulti, complice anche il poco tempo a disposizione e l'andamento della gara. Spalletti ha optato per l'inserimento di Cambiaso per l'ex Fiorentina. Chiesa aveva avuto un acciacco e il ct ha preferito salvaguardare il giocatore bianconero inserendo Cambiaso. Una gara senza particolari acuti per l'ex Bologna e Genoa. L'Italia aveva infatti abbassato i ritmi di gara, complice anche la condizione fisica che non sembra ancora ottimale. Utile nel finale di gara per portare qualità e controllo della sfera. Avrà sicuramente più minutaggio nelle prossime e importanti gare.