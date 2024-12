Come sta Cambiaso

La situazione fortunatamente non è grave, ma mette comunque Thiago Motta di fronte a una grana - l'ennesima - non da poco: difficilmenteriuscirà a esserci per il match di mercoledì tra, dopo la "modesta distrazione" alla caviglia rimediata nella sfida di sabato contro il Bologna. Una diagnosi, quella emersa ieri dagli esami al J|Medical , che potrebbe persino autorizzare qualche speranza in vista della Champions League, trattandosi di un atleta allenato che, con terapie specifiche, potrebbe sopportare un leggero fastidio, ma che allo stesso tempo impone prudenza.Come scrive Tuttosport, infatti, quella caviglia era già dolorante, al punto che era servita un'infiltrazione a Cambiaso per poter scendere in campo già a Lecce, quindi non si può escludere che la fragilità emersa sabato sia anche conseguenza di quello sforzo. A questo punto la logica imporrebbe di non forzare troppo la mano, anche in considerazione di un calendario che non prevede soste. Poi certo, rimpiazzare l'insostituibile Cambiaso è tutt'altro che semplice…

