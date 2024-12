Calendario Juve

21ª giornata | Juventus-Milan -> sabato 18 gennaio 2025, ore 18:00;

22ª giornata | Napoli-Juventus -> sabato 25 gennaio, ore 18:00;

23ª giornata | Juventus-Empoli -> domenica 2 febbraio, ore 12:30.

La Lega Serie A ha ufficialmente annunciato, tramite il comunicato ufficiale n. 123, le date e gli orari delle partite di campionato comprese tra la 21ª e la 23ª giornata. Il calendario aggiornato fornisce indicazioni precise sugli impegni delle squadre, consentendo a club e tifosi di pianificare al meglio le prossime settimane di Serie A.Di seguito, tutti i dettagli relativi alle gare che vedranno protagonista la Juventus nei turni in programma. I bianconeri si preparano ad affrontare sfide importanti che potrebbero risultare decisive per il prosieguo della stagione, sia in termini di classifica sia di prestazioni complessive.