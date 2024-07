Quella di oggi sarà la giornata di Thiago Motta , atteso al JMedical per le visite di rito insieme al suo staff. Ciò non significa, però, che non si parlerà di, che anzi è ormai prossimo a entrare nella sua fase più calda con operazioni previste sia in uscita che in entrata, dopo gli acquisti di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram. Il lavoro di Cristiano Giuntoli è solo all'inizio, e la sensazione è che i giorni a venire potrebbero essere quelli decisivi - in un senso o nell'altro - per l'esterno d'attacco Jadon, che andrebbe a sostituire Federico Chiesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, nella testa di Thiago Motta per la suamancano poi un vice di Dusan Vlahovic, un difensore centrale e un terzino.