Calciomercato Juventus: gli obiettivi dell'estate 2024

Il conto alla rovescia per l'annuncio di Thiago Motta in qualità di nuovo allenatore dellaè ormai scattato e a quel punto i bianconeri potranno dare concretamente il via al nuovo corso affidato alla gestione del tecnico italo-brasiliano, reduce da un'annata strepitosa alla guida del Bologna qualificatosi alla prossima edizione della Champions League. Motta, dunque, ripartirà dalla Juve e dalla ferma intenzione di riportare in alto la Vecchia Signora. A seguire lo step formale della firma del contratto, sarà ovviamente il momento di pianificare le strategie di mercato atte a rinforzare la rosa zebrata. Sarà dunque una sessione estiva molto interessante, dove i bianconeri hanno tutte le carte in regola per recitare il ruolo di protagonista.Il portiere del Monza sarà il primissimo colpo dell'era Thiago Motta alla Juventus. I bianconeri hanno infatti raggiunto un accordo totale sia con il ragazzo che con il club che ne detiene il cartellino. L'intesa è stata raggiunta sulla base di un operazione complessiva da 20 milioni di euro. Il classe 1997 sarà dunque il primo rinforzo dell'estate 2024 della Vecchia Signora.Un altro nome particolarmente in voga e soprattutto in cima alla lista dei desideri della Juventus è quello di Riccardo Calafiori. Reduce da una sontuosa annata con la maglia del Bologna, il difensore classe 2002 è candidato a diventare uno dei nomi più appetibili della prossima sessione. L'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juve, in tal senso, potrebbe giocare un ruolo molto importante nell'esito di una trattativa alla quale i bianconeri stanno lavorando alacremente. La sua valutazione si attesta attorno ai 25 milioni di euro.Forse è ancora troppo presto per parlare di trattativa, ma le recenti dichiarazioni del suo procuratore Giuffredi lasciano intendere che il clima tra il Napoli e il suo capitano è ad oggi tutt'altro che disteso. Nonostante un contratto in essere valido fino al 2027, il terzino partenopeo potrebbe finire clamorosamente sul mercato e a quel punto la Juve potrebbe fiutare il colpo, forte anche del rapporto consolidatosi negli ultimi anni tra il classe 1993 e Cristiano Giuntoli. I due infatti hanno lavorato insieme al Napoli e il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a sedersi al tavolo di fronte ad offerte non inferiori a 25 milioni di euro.Un altro grando obiettivo della Juventus è ovviamente il centrocampista dell'Atalanta, fresco di vittoria dell'Europa League. Il centrocampista olandese è un pallino di Cristiano Giuntoli, convinto che un suo innesto andrebbe a cambiare il volto del centrocampo juventino, reparto che negli ultimi anni ha palesato molte lacune. Tuttavia trattare con la Dea non sarà facile. I nerazzurri, infatti, hanno già rispedito al mittente una proposta da 45 milioni complessivi. Gli orobici infatti puntano a capitalizzare il massimo possibile dall'eventuale cessione dell'olandese: in altre parole servono circa 60 milioni, a meno che la Juve non trovi modo per inserire alcune contropartite tecniche gradite a Gasperini.Tutto da definire è anche il futuro del fantasista serbo. Sfumato il suo passaggio all'Inter lo scorso anno - a visite mediche già effettuate - la salvezza strappata all'Udinese all'ultima giornata non dovrebbe comunque mutare il suo destino. Il serbo, classe 2002, potrebbe concretamente lasciare Udine e in tal senso la Juve rimane spettatrice molto interessata alla vicenda. La sensazione è che il club friulano potrebbe acconsentire alla sua partenza a fronte di una cifra tra i 15 e i 20 milioni.Serie A e non solo. La Juventus guarda anche al di fuori dei confini nazionali per andare alla ricerca di potenziali rinforzi per la rosa da consegnare a Thiago Motta. In quest'ottica rientra il nome di Thuram, figlio dell'ex Juve nonché fratello dell'attuale attaccante dell'Inter. Il centrocampista francese, nato in Italia, è attualmente in forza al Nizza ma il contratto in scadenza nel 2005 non dà troppo potere al club nizzardo in sede di trattativa. Ed è proprio all'interno di questo scenario che la Juventus sogna di gettare le basi per provare a portare in Italia un prospetto di grandissima qualità e dai grandi margini di miglioramento.Joshua ZirkzeeL'uomo copertina del Bologna dei miracoli targato Thiago Motta è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Su di lui ha già messo gli occhi il Milan, davvero interessato al giocatore per il dopo Giroud, così come il Bayern Monaco starebbe studiando la possibilità di riportare l'olandese in Baviera, ovvero nel club dove è cresciuto.