A partire da lunedì 4 giugno, ossia domani, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per la firma del contratto dicon la. L'attesa per i tifosi bianconeri è palpabile, poiché l'arrivo di Motta potrebbe segnare un nuovo capitolo per la squadra. Tuttavia, per l'annuncio ufficiale del nuovo tecnico, sarà necessario aspettare ancora qualche giorno. Questa breve attesa aggiunge suspense all'intera operazione, con i fan e i media in trepidante attesa di vedere l'ex centrocampista prendere le redini della squadra torinese e iniziare a pianificare la prossima stagione calcistica.