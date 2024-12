Juventus, la strategia di mercato

Mercato di riparazione, sì, perché la Juventus qualcosa da aggiustare ce l’ha. Ma riparazione non significa tappare i buchi con quel che capita. Da settimane, ormai, il club bianconero tesse le fila, esplora le opzioni per completare dei colpi di mercato importanti che, ovviamente, possano allungare la coperta ma anche aumentare il livello qualitativo della rosa. Settimane di colloqui, di strategie e confronti; settimane che possono aprire la strada a giocatori comeAl netto di quelle che saranno le uscite, difficile che la Juventus possa presentarsi dai rispettivi club con il denaro richiesto per portarsi a casa i cartellini di questi calciatori. L’obiettivo è quello di proporre un prestito, l’ormai famigerata e collaudata formula Conceicao. Per questo, si lavora con gli agenti dei calciatori scontenti, con i Mendes e con i Joorabchian che possono smussare gli angoli del Benfica o del Manchester United di turno che non hanno particolare interesse a far partire i propri giocatori in prestito. Insomma, alla Continassa si lavora alacremente, si tesse la tela: si vuole rinforzare la rosa, non tappare i buchi.