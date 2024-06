Un prezzo che sale

Situazione sfavorevole alla Juventus

Quella di Riccardoè stata una prestazione totale contro la, si muoveva come un veterano sulla linea difensiva. Ciò che però colpisce di questo ragazzo è l'assoluta tranquillità con cui scende in campo a soli 22 anni e alla prima vera grande manifestazione sportiva della sua carriera.passa all'ultimo minuto grazie al suo assist da trequartista consumato per Zaccagni.La stagione dida protagonista assoluto con la maglia delaveva inevitabilmente alzato le quotazioni in sede di mercato da parte del Bologna per il suo diamante, fermandosi vicino ai trenta milioni di euro.Queste competizioni però sono sempre state un ottimo strumento per alzare i prezzi dei giocatori. Così, dopo le prestazioni con(l'autogol non macchia una prestazione comunque buona) e soprattutto con lasarà inevitabile un altro rialzo del prezzo di mercato.che sarà assente contro la Svizzera, lasciano delle sensazioni assolutamente positive, dall'altra c'è un risvolto negativo della medaglia. Il prezzo inevitabilmente salirà e potrebbe indebolire la posizione della. L'unica "consolazione" per i bianconeri è il gradimento diper la squadra, conscio di poter lavorare ancora con. Intanto però il prezzo sale e il torneo potrebbe dare la possibilità aldi vedere il prezzo del giocatore lievitare ulteriormente.