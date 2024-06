Calafiori-Juventus: tutti i numeri del difensore

La trattativa con il Bologna sembra destinata a fallire, troppo alta la richiesta da 45-50 milioni di euro. La, però, proverà ancora a lottare per Riccardo, "pupillo" di Thiago Motta che lo ha saputo valorizzare al meglio nel suo ruolo di difensore moderno, come spiegano bene i numeri di House of Calcio riportati da Tuttosport.Guardando la stagione appena conclusa l'azzurro classe 2002 ha il 91% dei passaggi riusciti (contro l’87% medio) e l’81% dei passaggi sotto pressione (contro il 73%), emergendo anche per la personalità nella sfida diretta con l’avversario, e una media di 60 passaggi a partita (contro 45) e di 37 tocchi a centrocampo (contro 21), a dimostrazione del ruolo chiave non soltanto in difesa ma anche quando avanza. E infatti - scrive ancora Tuttosport - si contano 3.5 pressioni nella metà campo avversaria (contro 2.3), 4.4 progressioni (contro appena 3), segnale che sa pure spingere, 2.4 (contro l’1.4) contropressioni, cioè il recupero del pallone appena perso da effettuare direttamente nella metà campo avversaria, in modo da mettere ancora più in difficoltà l’avversario che si prepara per il contropiede, e 6 passaggi da ultimo terzo (contro 4), utile per sviluppare la fase di possesso palla in collaborazione tra tre giocatori.