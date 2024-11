Juve, emergenza in difesa per il Milan?

I numeri di Cabal con la Juve

Puntuale, come una tassa da pagare, ecco che dalle Nazionali arriva subito la notizia di un infortunio occorso a un giocatore della: in questo caso si tratta di, che ha rimediato un problema al ginocchio in allenamento e dovrà saltare le due partite dellain programma nei prossimi giorni, pertanto tornerà a breve alla Continassa per gli esami del caso. Ancora da definire con esattezza l'entità dell'accaduto (anche se il messaggio condiviso sui social dalla moglie non lascia presagire nulla di buono…), ma in ogni caso è già quasi scontato che il classe 2001 non potrà essere a disposizione di Thiago Motta per il big match contro ildel prossimo 23 novembre.E allora si sente di nuovo odore di emergenza nel quartier generale bianconero, dove le forze sono decisamente contate soprattutto in difesa (ben 14, tra l'altro, i giocatori partiti con le rispettive Nazionali). La Juve, del resto, è già stata messa alle corde dal grave infortunio di, con cui dovrà fare i conti per tutto l'anno sportivo, costringendoagli straordinari (almeno fino al mercato di riparazione...);, da parte sua, non ha offerto grandi garanzie, tanto che già si parla di una possibile partenza a gennaio, inoltre sarà l'ultimo a rientrare a Torino essendo impegnato con il Brasile nella notte tra martedì e mercoledì prossimo a Salvator.Per tutti questi motivi Cabal si è rivelato un rinforzo prezioso per la Juve in questo inizio di stagione: nove le sue presenze tra Serie A e Champions League, per un totale di 618 minuti, con un assist all'attivo. Conormai consolidati nel loro ruolo sulle corsie esterne, Thiago Motta stava addirittura valutando di provarlo come centrale, in modo da avere un'alternativa in più e garantire alla difesa quella compattezza che si era un po' persa in assenza di Bremer. La speranza, ora, è che il suo infortunio non sia eccessivamente grave.