Il messaggio della moglie di Cabal dopo l'infortunio

"Ti amo tanto marito. Ci saranno tante battaglie, ma siamo qui per affrontarle". Non fa presagire nulla di buono il messaggio condiviso nelle Instagram stories da Valentina Alcibar, moglie diin attesa del loro primo figlio.Le sue parole arrivano in concomitanza con la notizia dell'infortunio occorso al difensore dellain Nazionale, che lo ha già costretto a lasciare il ritiro per tornare alla Continassa, dove sarà sottoposto agli esami del caso. Per lui si parla di un problema al ginocchio, ma finora non si hanno conferme in merito all'entità. I bianconeri incrociano le dita.