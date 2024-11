Le condizioni di Cabal

La notizia arriva direttamente dalla. Come si legge sul portale El Heraldo, che a sua volta cita un comunicato della Federazione,ha rimediato unin allenamento con la sua Nazionale e salterà le partite contro l'Uruguay e l'Ecuador valide per le qualificazioni al Mondiale 2026.Il giocatore è quindi pronto a lasciare il ritiro, per fare ritorno alla Continassa dove sarà sottoposto a tutti gli esami del caso. "L'allenatore, lo staff tecnico e il gruppo dei giocatori gli augurano una pronta guarigione e il ritorno all'attività sportiva", si legge nella nota ufficiale della Colombia.Laattende aggiornamenti, incrociando le dita. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, considerando che Thiago Motta deve già fare i conti con la prolungata assenza in difesa di Gleison Bremer. Anche per questo motivo Cabal si è rivelato un elemento prezioso per i bianconeri, con cui finora ha collezionato sette presenze e un assist.