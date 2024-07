Cabal alla Juventus: i numeri della sua stagione

In sostanza manca solo la firma., con cui questa mattina ha svolto le visite mediche di rito propedeutiche all'inizio della stagione. Per ingaggiarlo è bastato un rapidissimo blitz di Cristiano Giuntoli, che in meno di 24 ore ha convinto ila cederlo - per 12 milioni di euro complessivi - e ha superato la concorrenza dell'Inter.Il difensore colombiano classe 2001, dunque, è pronto a fare il "salto" cominciando una nuova stimolante avventura in maglia bianconera, in quella che sarà la sua terza stagione in Serie A. Le prime due sono state appunto al Verona, ma nel valutare la seconda bisogna tenere conto che ha dovuto convivere con un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo per diverso tempo, di fatto fino a gennaio quando ha iniziato a giocare con continuità senza più uscire dal campo e diventando un titolare inamovibile di Marco Baroni.I suoi numeri stagionali parlano di, di cui 17 dal primo minuto, per un totale di. 6 le ammonizioni rimediate, 1.2 gli intercetti in media a partita e 3.1 i palloni recuperati. Cresce, intanto, l'attesa per vederlo in azione in maglia bianconera, nella difesa di Thiago Motta che dovrebbe essere poi ulteriormente rinforzata.





