Cabal, il retroscena sul padre

La Juventus è vicinissima a Juan Cabal, difensore del Verona. QUI i dettagli della trattativa. Il classe 2001 è arrivato in Italia nell'estate del 2022 e su di lui c'è un retroscena che raccontò lo stesso giocatore.Cabal, scrive calciomercato.com,. A raccontarlo era stato lo stesso difensore: "Mia madre era incinta e io dormivo nel letto con mio zio in casa", riporta Gianlucadimarzio.com. Una situazione economica non facile: il padre ha dovuto decidere tra il calcio o la famiglia. Non ha potuto esaudire i suoi desideri per il figlio ma "li realizzerò io per lui".