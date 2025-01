Verso Brugge-Juventus: il programma della vigilia per i bianconeri

AFP via Getty Images

Il programma della Juventus alla vigilia del match contro il Brugges

La bella vittoria di oggi contro il Milan dovrà presto finire in archivio per la, che martedì è attesa da un altro match importantissimo per il prosieguo della stagione, ovvero quello dicontro ilDopodomani, dunque, sarà già vigilia. Il programma della giornata di lunedì 20 gennaio prevede per i bianconeri l'allenamento di rifinitura alle 11.15, con il primo quarto d'ora aperto come di consueto anche ai media. Successivamente la squadra partirà verso il Belgio e alle 17.30 si terrà il walk around al "Jan Breydel Stadion". Alle 17.50, infine, si svolgerà la conferenza stampa di Thiago Motta, che sarà accompagnato da un giocatore.