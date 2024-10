Quando si opera Bremer?

sarà operato in Francia. Sì, ma dove di preciso? E soprattutto quando? A svelare ulteriori dettagli sulla situazione dello sfortunato difensore brasiliano è l'edizione odierna di Tuttosport, dopo le indiscrezioni circolate nella serata di ieri : il classe 1997 dellaha scelto di sottoporsi all'intervento chirurgico a, affidandosi alGleison ha lasciato Torino già ieri mattina e, come riferito dal giornalista Andersinho Marques, si è operato questa mattina. In linea di massima, dovrebbe poter tornare ad allenarsi in gruppo a inizio-metà aprile e a disposizione di Thiago Motta per le partite un mese più tardi, quando la stagione sarà ormai ai titoli di coda. Si tratta però di stime di carattere generale, che andranno poi verificate alla prova del campo.





