non si rivedrà in campo per parecchio tempo - e alla squadra di Thiago Motta manca terribilmente -, ma laè sempre nel suo cuore: lo dimostra il bel messaggio che ha condiviso oggi sui social per celebrare il 127° compleanno del club . "127 anni di storia. 127 di un grande amore. E ancora altri da vivere… Auguri Vecchia Signora", ha scritto il brasiliano postando un paio di foto dalle forti tinte bianconere.Bremer, purtroppo, ha già sostanzialmente concluso la sua stagione, dopo la rottura del crociato rimediata nella sfida di Champions League contro il Lipsia. E i bianconeri, ora più che mai, devono dimostrare di saper fare a meno di lui.