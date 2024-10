I nomi per sostituire Bremer

Come vi abbiamo raccontato ieri , l'idea delladopo l'infortunio dinon è quella di andare subito alla ricerca di un rinforzo tra gli svincolati bensì quella di attendere il mercato di gennaio e nel frattempo stringere i denti, chiedendo gli straordinari a Federico Gatti e Pierre Kalulu (con Danilo e Juan Cabal alle loro spalle), per poi provare a puntare su giocatori di affidabilità e soprattutto prospettiva.Alcuni nomi, secondo Tuttosport, sono già più concreti di altri: si parla del 23enne francese, passato in estate dal Wolfsburg al Crystal Palace, e del 18enne dell'Ajax, su cui Cristiano Giuntoli è al lavoro da tempo. Ma non è nemmeno escluso, poi, che la Juve possa chiedere al Sassuolo il rientro anticipato di, il difensore centrale in prestito dalla Next Gen con qualche apparizione anche tra i "grandi". Per Bremer, del resto, ci vorrà tempo: la sua stagione è già sostanzialmente finita





