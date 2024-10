E adesso, ecco, che succede?, ma la Juventus ha l'obbligo di aprire gli occhi quanto prima. C'è bisogno di un rinforzo, importante e impattante, che vada a sostituire il giocatore più forte del reparto arretrato bianconero. Già, tutto facile a dirsi, ma chi può realmente arrivare? Così, primo impatto: si va a vedere la lista degli svincolati, anche perché il campionato e la Champions - più la Coppa Italia - mica aspettano. I nomi sono quelli: vanno da, passando per situazioni più intriganti (e non necessariamente low cost) comee SimonTutto è in divenire, tutto è da capire.Il mercato dista tre mesi pieni e sì, si può fare altrimenti. Dunque può ritrovare spazio Danilo, dunque può scalare Kalulu e si può rivedere in pianta stabile lo stesso Cabal. Non ci sono stravolgimenti in programma, almeno per il momento, almeno fino a gennaio. Lì però qualcosa può cambiare, magari in prestito e magari con l'aiuto di uscite attese come si attenderà Natale: Arthur.: oltre al post Bremer, ci sarà da capire la situazione di Milik e molto probabilmente agire in direzione vice Vlahovic.Così come quello estivo, pure il mercato della Juventus a gennaio rischia di essere estremamente movimentato. Sia per l'attaccante che per il difensore, il primo rischio è quello di affidarsi ai vecchi nomi, ai soliti obiettivi.Insomma: si agirà, per quanto possibile, verso giocatori che daranno certezze, perché una grossa certezza è venuta a mancare.Ma l'idea di Thiago Motta, al centro di tutto, potrà lenire il dolore di una perdita così impattante.