Juventus, chi gioca con Bremer?



La gerarchia tra Gatti e Cabal

Todibo-Juve: cosa manca

Non c'era bisogno del rinnovo di contratto per riconoscere l'importanza dima il prolungamento di contratto arrivato nella giornata di oggi è un ulteriore segnale di come il matrimonio tra il club e il difensore brasiliano sia solido e ci sia da entrambe le parti la volontà di proseguire insieme. Bremer crede nel progetto Juve che sta nascendo - come ha confermato - ma ovviamente non può bastare lui. Thiago Motta e lo stesso giocatore adesso aspettano il rinforzo in difesa che formi con Gleison la coppia di centrali titolare.In questo momento, la Juve è un cantiere aperto soprattutto in difesa. Non tanto per i cinque goal subiti nelle prime due amichevoli, che sono da contestualizzare viste le assenze e la condizione fisica nel primo test ma più in generale perché analizzando il reparto arretrato a disposizione di Motta, è evidente che ci siano delle lacune. Oltre a Bremer, il tecnico può contare suconsiderando che Rugani e Tiago Djalò sono in partenza.Ecco, Gatti e Cabal, ma chi comporrebbe oggi idealmente la coppia insieme Bremer aspettando il rinforzo? Difficile da dire perché se l'ex Frosinone può contare sul fatto di essere alla Juve da tempo e di conoscere bene quindi Gleison, per ciò che chiede Thiago Motta, Cabal potrebbe essere più adatto e nell'amichevole contro il Brest, impiegato proprio da difensore centrale, il nuovo acquisto ha dato risposte positive per atteggiamento e interpretazione del ruolo. In ogni caso, nella testa di Motta e di Cristiano Giuntoli, rimangono entrambi delle valide alternative.L'obiettivo della Juve infatti è dare a Bremer un nuovo compagno, che faccia il titolare insieme a lui. E il nome da settimane è solo uno,La dirigenza continua a lavorare per portare a termine l'operazione. Se l'accordo con il giocatore è stato trovato da tempo, manca ancora l'intesa definitiva tra Juventus e Nizza. Un trasferimento che si aggira sui 35 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto. Ecco, la formula dell'operazione, come saranno suddivise le cifre e i termini del riscatto sono da definire. Tutte le parti però lavorano perché la fumata bianca ci sia già nei prossimi giorni.