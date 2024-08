Bremer ha firmato con la Juventus: tutti i dettagli



Quanto guadagnerà Bremer?



Ci sarà una clausola nel contratto di Bremer?



Rinnovo Bremer, la nuova clausola

dopo la notizia circolata nelle ultime ore, adesso è arrivato anche l'ultimo passaggio burocratico che lega il difensore brasiliano al club bianconero per un'altra stagione. Un segnale di grande vicinanza da parte di Bremer alla Juventus. Ecco tutti i dettagli del contratto.Il matrimonio quindi continua tra la Juve e Bremer. Dopo il rinnovo di contratto arrivato a dicembre, in cui il difensore aveva prolungato fino al 2028, l'ex Torino ha firmato un nuovo accordo con la Juventus allungando il proprio legame con i bianconeri. Il nuovo accordo prevede il prolungamento di una stagione rispetto a quello attuale, quindi fino al. L'annuncio ufficiale da parte della Juve ci sarà nelle prossime ore.Nel precedente accordo, la cifra era rimasta la stessa, quindi di cinque milioni di euro netti a stagione. Con il nuovo contratto, Bremer avrà uno stipendio poco superiore ai 5 milioni più bonus, quindi con un leggero ritocco dell'ingaggio. Quello di Bremer è uno degli stipendi più elevati della rosa. Sopra di lui ci sono Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Szczesny. Gli ultimi due però sono destinati a partire.Nel contratto di Bremer ci sarà una clausola rescissoria, così come era nel precedente accordo, in cui era stata inserita ma che era valida solo a partire dal prossimo anno e non esercitabile quindi in questa sessione di mercato. La clausola rescissoria presente nel "vecchio" contratto era intorno ai 60 milioni di euro.Ma quale sarà il valore della nuova clausola rescissoria presente? Al momento le cifre non sono ancora note ma sicuramente sarà più alta rispetto a quella precedente di 60 milioni. Un modo quindi per la Juve comunque di tutelarsi. Ma da quando sarà valida? QUI I DETTAGLI.



