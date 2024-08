Bremer, la cifra della nuova clausola rescissoria



Quando entra in vigore la clausola di Bremer?

Nelle prossime ore la Juventus annuncerà ufficialmente il rinnovo di contratto di. La firma del giocatore però c'è già stata ( QUI i dettagli su ingaggio e durata ). C'è però molta curiosità per capire a quanto ammonta la nuova clausola rescissoria, che come nel precedente accordo siglato a dicembre, è presente nel contratto.Ma quanto è il valore della nuova clausola rescissoria nel contratto di Bremer? Rispetto a quella precedente, la cifra sarà superiore. La nuova clausola quindi avrà un valore maggiore di 60 milioni e sarà variabile.Bremer comunque non potrà partire per la clausola in questa sessione di mercato. Infatti entrerà in vigore solo a partire dall'estate del 2025. Quindi né adesso né nel mercato invernale le squadre che vogliono Bremer potranno ingaggiarlo semplicemente pagando la clausola. Servirà eventualmente trattare con la Juventus. Non ci sono dubbi comunque sul fato che Gleison resterà in bianconero il prossimo anno.



