Chi si rivede

Gleison #Bremer prosegue il percorso di recupero: mattinata al JMedical pic.twitter.com/s8s4vgHkJl — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) December 23, 2024

Mattinata al J|Medical per, dove poco fa si è presentato anche Teun Koopmeiners per sottoporsi agli esami del caso dopo il fastidio muscolare accusato nel match di ieri sera trae Monza. Il difensore brasiliano sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo la rottura del crociato, che chiaramente lo terrà ai box per tutta la stagione: per lui, dunque, qualche controllo di rito nel centro medico bianconero, che purtroppo ultimamente è diventato quasi una "seconda casa" per lui. La speranza, chiaramente, è che tutto vada per il meglio e che Bremer possa tornare quanto prima a disposizione della Juve.