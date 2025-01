Le parole di Leonardo Bonucci sulla Juventus

Le parole diai nostri microfonidall'Allianz Stadium, dove a breve si svolgerà la finale di QUI LE PAROLE DI MARCHISIO ).ALLEGRI VS. DE ZERBI - AllegriDE ROSSI VS. SARRI - SarriINZAGHI VS. MOURINHO - InzaghiANCELOTTI VS. GUARDIOLA - Questa è difficilissima… Guardiola- "Mi sono divertito moltissimo, è stata un'esperienza entusiasmante che ha risvegliato in me emozioni che non vivevo da tanto tempo e mi ha regalato una serata diversa nonostante la sconfitta. Un calcio completamente diverso, ma sono convinto che avrà un grande futuro. Ci sono tanti giovani e questo è l'elemento che fa la differenza".- "Una Juve che sta attraversando un momento complicato, ce lo dicono i risultati. Ma sono altrettanto convinto che vedremo un futuro roseo con Thiago Motta, Giuntoli e la squadra, perché c'è un percorso da fare che non dà risposte nell'immediato ma le darà in futuro".