Le parole di Marchisio sulla Juventus

Un estratto delle dichiarazioni didall'Allianz Stadium, dove a breve si svolgerà la finale della Kings League ( QUI LE PAROLE DI BONUCCI ).- "Una bella giornata di festa, qui all'Allianz Stadium, peccato non ci sia la nostra Nazionale ma abbiamo due squadre che hanno dimostrato di meritare questa finale e non vediamo l'ora di vederle, in un clima di festa. Non ci saranno solo loro ma anche le Legends, la musica, è una bella giornata da passare insieme. Cosa mi ha raccontato Bonucci? Che è faticoso, non è semplice. Se non ti alleni bene e non capisci il regolamento non è per niente semplice, mi auguro che con il tempo i ragazzi della nostra Nazionale, con il campionato che inizierà a breve, possano dare una mano".- "L'ho vissuto come quasi tutte le altre partite. C'è questa sensazione, parlo per me personalmente, di una squadra che ha un bel gioco, ma poi manca di una crescita caratteriale, di squadra, che nel secondo tempo si fa raggiungere, un po' per meriti degli avversari e un po' per demeriti propri. Le manca quello step per trovare l'equilibrio, che un po' è dovuto alla carta d'identità della squadra, ci sono tanti giovani, e all'inesperienza, ma anche a un ecosistema che deve riuscire a trovare il più in fretta possibile quell'equilibrio e quella compattezza di risultati, perché la strada per il quarto posto se no diventerà molto difficile".- "Ci sono leader ma manca tutto quanto. Non è una questione singola, tutti devono trovare quella crescita personale e di gruppo per poter avere un equilibrio di risultati. C'è il mercato e speriamo da tifosi che possa arrivare qualche rinforzo perché ci sono tante defezioni ma la Juve ha bisogno di giocatori con più esperienza".