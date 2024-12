Nella sua conferenza stampa alla vigilia del match ha parlato anche del rapporto con i tifosi del, che mercoledì in Coppa Italia gli hanno dedicato un coro di insulti, negando le voci secondo cui non è mai davvero decollato: "A Bologna ho passato due anni bellissimi, sia a livello umano che sportivo. Niente da aggiungere". Con queste parole ha tagliato corto il tecnico della, che domani ritroverà per la prima volta da avversario la squadra che la scorsa stagione ha riportato in Champions League dopo oltre mezzo secolo.