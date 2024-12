Da dove nascono le ruggini tra Thiago Motta e la Curva del Bologna

C'è solo il passaggio estivo alla all'origine del coro che ieri sera la Curva delha indirizzato a? La risposta è no. Come spiega Calciomercato.com, le ruggini tra il tecnico e la tifoseria organizzata (o con una parte rappresentativa di essa, quantomeno) nascono da prima, forse addirittura dall'ottobre 2022, quando l'italo-brasiliano era appena approdato in rossoblù e la sua esperienza era partita a rilento.A Casteldebole arrivano gli ultras, che vengono fatti entrare negli spogliatoi per un colloquio con la squadra: "È l’ultima volta che veniamo qui bonariamente", avvisano. Tra loro e la squadra si frappone proprio Thiago: "Queste sono minacce?". "Qui non siamo a La Spezia", la risposta. Ma l'allenatore non si intimorisce e fa da scudo. Anche perché il confronto è caldo e, dopo le urla, tra giocatori (Gary Medel soprattutto) e tifosi si arriva quasi alle mani, come verrà raccontato poi mesi dopo da alcuni protagonisti. Non a caso prima di ieri, incredibilmente, al tecnico non era mai stato riservato nessun coro dalla Curva, nemmeno durante il volo verso la Champions.