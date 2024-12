Coro controdalla Curva del: è successo ieri sera, negli ultimi minuti della partita di Coppa Italia vinta 4 a 0 contro il Monza, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro laall'Allianz Stadium. Un solo coro, secco, che si è sentito indistintamente rispetto agli altri di incitamento alla squadra. E dopo, come racconta Calciomercato.com, è arrivato qualche fischio per dissociarsi. Il rapporto tra la parte calda del tifo rossoblù e il tecnico italo-brasiliano non era mai decollato definitivamente: nonostante l'ottima stagione e la qualificazione in Champions League non ci sono mai stati grandi riconoscimenti verso di lui. Sabato la "reunion".