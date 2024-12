Con la partita archiviata già dopo il primo tempo fino al 4 a 0 finale, ieri sera in Coppa Italia i tifosi delhanno iniziato a entrare nel clima pre campionato e dunque nell'attesa della sfida di sabato contro ladi, in direzione del quale è stato rivolto un coro tutt'altro che di stima . Come scrive Calciomercato.com, la Curva rossoblù non andrà in trasferta all'Allianz Stadium di Torino per protestare contro le regole del club bianconero per il settore ospiti.Intanto, dopo la vittoria contro il Monza,ha parlato anche della prossima partita contro i bianconeri: "La Juve è una squadra forte, si è rafforzata molto e so che la città ci tiene. Da giovedì inizieremo a preparare bene la partita, contro le grandi dobbiamo alzare l’asticella".