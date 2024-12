Il confronto tra il Bologna di Italiano e quello di Thiago Motta

Una partita molto delicata perquella che affronterà domani all'Un po' per il momento in generale che sta vivendo lacostretta a vincere per non sprofondare in classifica, e un po' perché davanti ci sarà la sua ex squadra. E come sempre in questi casi, ecco il paragone con la scorsa stagione. Questa volta non tra la Juve di quest'anno e quella dell'anno scorso ma tra i "due" Bologna. Come sta andando Italiano rispetto al tecnico bianconero?Dopo tredici partite di campionato (il Bologna dovrà recuperare la gara con il Milan), ovvero 21 e il medesimo percorso (5 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte). Qualche differenza invece nei goal fatti, tre in più per il Bologna in questa stagione (18), che però ha anche subito più reti (16), addirittura sei in più rispetto ad un anno fa. Diversa però la distanza dalla zona Champions visto che alla tredicesima giornata, Thiago Motta era quinto a solo tre punti dal quarto posto mentre Italiano ora è distante sette lunghezze.A livello di numeri quindi, Italiano sta mantenendo lo stesso ritmo che aveva il Bologna nella stagione che poi ha portato i rossoblù alla storica qualificazione in Champions, con anche gli impegni europeii, a differenza dell'anno scorso. Mentre Motta in conferenza ha parlato solo di sfuggita del confronto tra i due tecnici e le rispettive squadre, Italiano si è soffermato sul tema, che sembra avere un impatto sull'allenatore: "N, l’anno scorso è stato un cammino incredibile, ogni settimana e oIl tecnico ha poi anche aggiunto:a sottolineare quindi le cessioni del Bologna, come ovviamente Zirkzee e Calafiori. Una frecciatina o un modo per chiudere i paragoni? Senza dubbio Italiano ha sottolineato il lavoro di Thiago, che per ora però, sta riuscendo a "copiare" in termini di risultati.