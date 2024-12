Juventus-Bologna, le parole di Italiano in conferenza stampa

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Il tecnico ha toccato vari argomenti, tra cui il paragone con Motta: "Dobbiamo cambiare marcia e mentalità contro le cosiddette grandi, anche in Champions non siamo risulti, lo abbiamo fatto solo con il pareggio contro l'Atalanta".

"Sinceramente non mi piace, l'anno scorso è stato un cammino incredibile, ogni settimana e ogni gara andare a rivangare una situazione che non sarà mai la stessa. Da quando sono arrivato il nostro modo è molto molto simile, poi fermiamoci lì. Abbiamo iniziato un discorso con tanti nuovi giocatori giovani, per me la dobbiamo finire. Lavoriamo per continuare su questi numeri, però continuare così ogni settimana, non mi sta piacendo".

"È capitato anche a me in passato, posso dire che sono ingenerosi ma mi fermo qua, ognuno fa il proprio percorso. Ambiente Thiago e società tutti insieme hanno fatto qualcosa di incredibili".

"La Juve è sempre la Juve, poi da quando giocano allo Stadium è ancora più complicato. Quando hanno la palla ci potranno mettere in grande difficoltà, domani vediamo, ogni partita è un esame, una battaglia e domani dobbiamo concentrarci nel rimanere vicino a quelle che ci precedono".

"L'assenza di Orso mi dispiace molto, fermare questa sua continuità di gol, mi auguro di riaverlo al più presto, che rientri con questa testa. Mancherà Lykogiannis, abbiamo altre situazioni da valutare domani mattina".

"Io ho conosciuto un fuoriclasse in quei sei mesi quando l'ho conosciuto, un ragazzo che con la grande fame di Firenze gli ha permesso di fare gol prima del mio arrivo e con me, lo abbraccerò volentieri domani".