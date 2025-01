Benfica, Di Maria non basta: sconfitta in campionato, in attesa della Juventus

AFP via Getty Images

"Mal comune, mezzo gaudio"? Mentre ieri sera la perdeva contro il Napoli allo stadio Maradona, anche ilincassava una brutta sconfitta in campionato: la prossima avversaria dei bianconeri in, nell'ultima gara della fase a girone unico in programma martedì all'Allianz Stadium, è stata battuta per 3 a 1 in rimonta dal, in trasferta. Il vantaggio firmato su rigore dall'ex bianconeroal 24’ è infatti stato reso vano delle reti di Cassiano (32’), Nuno Moreira (60’) e Jérémy Livolant (94’): la squadra di Bruno Lage resta quindi seconda dietro allo Sporting Lisbona in attesa del Porto, che sarà impegnato oggi.