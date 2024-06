Barrenechea, visite mediche superate: le ultime

Tutto a posto per Enzo, fresco dicon l'. Come riportato da Fabrizio Romano, i test si sono conclusi con successo per il centrocampista argentino, che è quindi pronto a iniziare una nuova esperienza in Premier League. L'annuncio ufficiale del suo trasferimento arriverà nei prossimi giorni, insieme a quello di Samuel Iling-Junior.Barrenechea, così come l'esterno inglese, è stato inserito dallanell'ambito della trattativa con il club inglese per, a sua volta alle prese quest'oggi con le visite mediche, direttamente negli Stati Uniti. Per la maxi operazione, nei suoi vari tasselli, manca dunque solo l'ufficialità.





