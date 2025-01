L'ingaggio di Araujo al Barcellona

Il nome più caldo per la difesa della Juventus è quello del difensore del Barcellona. Il pressing dei bianconeri è aumentato nelle ultime ore e Torino può davvero essere la destinazione più concreta per l'uruguaiano. In giornata ci sono stati contatti tra Juve e Barcellona per arrivare alla fumata bianca . Il difensore è reduce da un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte della stagione, ed è rientrato tra i convocati a fine dicembre, tornando in campo lo scorso 4 gennaio per il match di Copa del Re. Ma quanto guadagna l'uruguaiano, e dunque quanto potrebbe pesare a livello economico sulla Juventus?Come riportato da Calcio e Finanza, Ronald Araujo guadagna, dunque 7 lordi.