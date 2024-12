Chi vuole la Juventus per l'attacco

"Ho totale fiducia nei miei giocatori. Il mercato? C'è sempre molta sintonia con la società, ma non sono questioni alle quali penso: dobbiamo restare concentrati sul Lecce". ha dribblato così ieri in conferenza le domande su ciò che potrà accadere a gennaio alla, evitando di esporsi anche per quanto riguarda l'opportunità o meno di arruolare un nuovo attaccante alternativo a Dusan Vlahovic. A fine mese, del resto, è atteso il rientro di, fermo da giugno, ma la sensazione è che, al di là delle dichiarazioni pubbliche, il tecnico italo-brasiliano esiano concordi nel ritenere necessario un rinforzo per il reparto.E più che un identikit, nella testa di entrambi c'è già un nome preciso, come scrive La Gazzetta dello Sport: quelche al Manchester United non sta trovando spazio nemmeno con Ruben Amorim, un assist per tentare l'affondo in prestito. Al Bologna l'olandese era un vero pupillo di Motta, che ora lo riabbraccerebbe volentieri. Intanto, però, c'è un Lecce da affrontare (e da battere) con le poche risorse a disposizione, che implicano ancora l'utilizzo dicome centravanti: al mercato si penserà davvero tra un po'.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui